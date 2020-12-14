澳洲廣播公司主席質疑政府提問　帶政治干預意圖

澳洲廣播公司（ABC）上月播出針對多名官員的電視節目，內容包括指控總檢察長波特（Christian Porter）涉及性別歧視和對女性行為不當，以及署理移民部長塔吉（Alan Tudge）的婚外情傳聞。英國《衞報》周一（14日）引述消息報道，ABC主席巴特羅絲（Ita Buttrose）就上述節目提問回覆通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）時，曾在草擬信件指控政府行為模式，帶有政治干預意味。

巴特羅絲在信中提到，對弗萊徹的行動感到不受尊重及失望，又指總理莫里森政府多次試圖阻止播出節目，包括向ABC一名董事會成員施壓，做法「與尊重獨立公共廣播機構的角色不符」。當被問為何會認為一名政客與一名工作人員早年發生「自願關係」是有新聞價值時，巴特羅絲指董事會確保準確及公正地取得資料及報道之餘，也會保持公司的獨立性及完整性，重申董事會是以最認真態度負責。

自ABC播出上述電視節目後，弗萊徹向巴特羅絲提出與該節目有關的15條問題，詢問它是否符合持平及準確的新聞準則，並要求對方周一回覆。他周日（13日）重申無意解僱巴特羅絲，認為提出問題的做法合理。