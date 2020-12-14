新冠肺炎：日本暫停國內遊計劃　首爾出現多宗死後確診

南韓新冠肺炎疫情持續，周日破千新增確診後，周一（14日）回落至718宗，首爾近日出現多宗死後確診個案，多數為有長期病患的長者。南韓中央防疫對策本部周一宣布，即日起至下月3日定為「集中檢測期」，在首都圈增設150處臨時免費檢測站，以及時發現無症狀感染者。至於日本政府周一宣布本月28日起暫停國內旅遊計劃，直至明年1月11日。

社區感染新增病例周一回落至682例，較前一日減少318例，但學校、職場及宗教和醫療場所不斷出現群聚感染，加上冬季低溫令病毒更易傳播，政府正考慮將防疫級別升至最高。首爾圈佔當日7成全國確診，且死後確診病例不斷出現，防疫部門呼籲長期病患和長者應格外注意防疫。

日本周一（14日）新增305人確診，日本首相菅義偉在政府對策本部向記者表示，將暫停國內旅遊支援項目「Go To Travel」。各地防疫措施亦收緊，大阪全市餐廳須停業並維持2周左右，東京都內提供酒類的餐廳和卡拉OK等場所營業時間不得超過晚上10時，直到下月11日為止。