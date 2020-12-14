修改Google密碼後角色無故消失　遊戲玩家提告

南韓傳媒周一（14日）報道，當地一名玩家今年7月在Google商店下載一款中國製遊戲，並花費3,351萬韓圜（約24萬港元）升級角色，詎料修改Google密碼重新登錄後，角色竟無故消失，他向Google查問，獲指示詢問遊戲開發商，最終得到的回應是無法修復，他因而決定起訴Google南韓分公司。

該玩家2個月來共35次花費巨額升級角色，一度使其在排行榜登頂，他認為因為變更Google密碼才導致人物消失，於是告上釜山地方法庭，要求Google南韓分部賠償所有遊戲升級費用，以及1,000萬韓圜（約7.1萬）的精神損失費。Google南韓公司表示，Google商店是美國總部業務，南韓分部並不負責，Google Pay支付部分亦僅為代理商，同樣不對上述情況負責。

原告人的代表律師認為，Google在南韓設有法人，提供網上遊戲和支付服務並由此獲利，但在發生問題後卻迴避責任，又指出Google南韓公司要求南韓消費者前往美國打官司的說法，根本毫無道理，令人難以接受。釜山地方法院將在下周二（22日）對該案進行首次審理。

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