FBI前探員疑死於獄中　美制裁兩伊朗官員

美國聯邦調查局（FBI）前探員萊文森（Robert Levinson），13年前赴伊朗執行中央情報局（CIA）未獲授權的任務時失蹤，早前傳出其死訊。美國周一（14日）首次指出伊朗牽涉事件，並對兩名伊朗官員實施制裁，涉與萊文森失蹤有關。

據英媒報道，美國官員宣布，已對伊朗情報和安全部的官員穆罕默德（Mohammad Baseri ）和艾哈邁德（Ahmad Khazai）實施制裁，包括封鎖屬於美國管轄範圍內的所有財產，並禁止美方人員、外國銀行與他們進行交易，否則會同樣被制裁。

該名官員又指出，美國迄今收集到的所有證據表明，萊文森很可能在囚禁中喪生。另一名官員呼籲，民主黨的總統當選人拜登，再就核計劃與伊朗談判時，要兼顧被扣押的美國公民。目前至少有三名美國公民被伊朗扣押。

萊文森早於1998年退休，其後受聘為私人探員，於伊朗啟尼省調查冒牌香煙案件，未料於2007年失蹤。華府官員懷疑他被伊朗情報人員擄走，作為對美國談判的籌碼。至今年3月，萊文森家人引述華府消息公布，萊文森相信在伊朗爆發疫情前，就已死於獄中；而總統特朗普表示未接獲死訊，不認為對方已死。