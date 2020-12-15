新冠肺炎：疫情未止　荷蘭土耳其推封城令

歐洲及中東多國新冠肺炎疫情嚴峻。荷蘭總理呂特周一（14日）宣布，當地自聖誕節起將實施第二次封城，關閉所有學校和商店至少5周。另土耳其總統埃爾多安同日宣布，當地將由除夕夜起封鎖5天，以對抗疫情。

呂特表示，在聖誕節之前就意識到以上決策的嚴重性，建議民眾留在家中，不要上班，儘可能避免與他人接觸。其中限制聚會人數不超過兩個人，但在聖誕節前後3天將容許放寬至3人；健身房、博物館、戲院等將關閉至明年1月19日，學校則關閉至1月18日，並呼籲大眾將不必要的國際旅行延遲至3月15日。

此外，埃爾多安同日宣布土耳其的封城措施，從本月31日晚上9時至明年1月4日凌晨5時，實行全國宵禁。他表示，已開始見到限制措施下的積極影響。另強調土耳其經濟隨時準備面對嚴峻的考驗，應對各種情況，並從新興機遇中受益。

在周一，荷蘭單日新增約8,500宗確診個案，累計1,700萬宗感染個案。土耳其則新增2.9萬多宗確診病例，多229人病歿，死亡個案創單日新高。