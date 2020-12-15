因購俄導彈遭美制裁　土耳其威脅報復

土耳其去年無視北約成員國抗議，從俄羅斯接收S400防空導彈系統，令該個軍事同盟分裂。美國周一（14日）宣布就此事制裁土耳其，但稱仍希望雙方和解繼續合作；土耳其直斥這是不合理並威脅報復，與俄羅斯同聲譴責。

美國國務院宣布根據2017年訂立的《通過制裁打擊美國對手法》實施制裁，旨在懲罰從俄羅斯等黑名單上供應方採購武器的行為。制裁對象是土耳其軍事及採購部門國防工業局（SSB）、該局局長德米爾（Ismail Demir）及另外3名官員，措施包括禁止發出美國出口許可、凍結相關人士的資產及實施簽證限制。

美國國務卿蓬佩奧表示，美方在最高層級及多次向土耳其明確表明，向俄羅斯採購該導彈系統將危害美國軍事科技及人員的安全，美方絕不容忍與俄方國防及情報領域的重大交易。他重申土耳其是美國的重要盟友及地區安全夥伴，希望盡早與對方清除俄製導彈造成的障礙，繼續兩國有數十年歷史的國防合作。

負責國際安全和不擴散事務的美國助理國務卿福特（Christopher Ford）稱：「這個決定是別無選擇，我們希望土耳其政府願意與我們接觸，試圖找到解決辦法。」他稱制裁並非削弱土耳其的軍力，而是要俄羅斯為其在全球的惡意行為付出代價；土耳其早已因此事，被美國剔出F35聯合攻擊戰機（JSF）計劃。

土耳其外交部批評美國制裁是巨大的錯誤，敦促美方改正此不合理的決定，否則將無可避免地損害兩國關係，並威脅在合適時機報復；國防部否認該導彈系統將危及北約，指美國總統特朗普曾承認這是正當採購。總統埃爾多安周一較早時表示，他預期美方作為北約盟友，支持土耳其的反恐作戰而非實施制裁。

俄羅斯外長拉夫羅夫認為美國的制裁措施違法，是對國際法表現出傲慢態度的又一個例子。他指這種單方面制裁，不利於鞏固美國參與國際事務的信譽度。

土耳其2017年與俄羅斯達成協議，斥資25億美元（約195億港元）採購4套S400，去年起陸續交付並展開測試。外界關注美國今次制裁，會否影響美方在土耳其的駐軍，特別是在鄰近敍利亞、因吉爾利克空軍基地存放的50枚B61核彈。