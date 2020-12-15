莫里森指若中國禁進口澳洲煤炭　將違世貿規定

中澳貿易關係惡化之際，中國官媒周一（14日）報道稱，國家發展和改革委員會准許電力公司進口煤炭，不受審批限制，但澳洲煤炭除外。澳洲總理莫里森周二（15日）回應指，如果中國禁止進口澳洲煤炭，便違反了世界貿易組織規定及雙邊自由貿易協議，將帶來「雙輸」局面。

中國官媒報道稱，國家發改委上周末會見10間電力公司的代表，批准他們進口澳洲以外的煤炭，不再有海關限制。莫里森回應指，若報道屬實，對澳中兩國經濟來說都是一個糟糕的結果，並且是雙輸的局面，因其他國家的煤炭排放量比澳洲高出50%。他表示，若中國出台對澳洲煤炭的禁令，就會違反世貿規定，但中國政府未有正式表明立場，他會視報道為「傳媒揣測」，希望消息並非屬實。

澳洲貿易部長伯明翰亦回應稱，留意到中國的措施，認為如果消息屬實，反映中國政府對澳洲實施歧視性的貿易政策；另指澳洲快將準備好文件，向世貿投訴中國向澳洲大麥徵收關稅。早前已多次有消息傳出中國限制澳洲煤炭進口，今年10月以來，已有數十艘來自澳洲的運煤船滯留中國港口等候清關。