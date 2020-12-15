報道指共產黨員滲透澳洲駐上海機關　內地官媒批無知

澳洲傳媒近日報道，有中共黨員在包括澳洲駐上海領事館任職至少10年，引發安全疑慮，澳洲安全情報機關已介入調查。中國官媒周一（14日）晚上發評論稱，中國人看到這種神經兮兮的表現，都會嘲笑他們對中國情況的嚴重無知，或者覺得不可思議。

內地官媒稱，除非外國駐華使領館排斥僱用共產黨員，否認他們聘用的中方僱員中，有共產黨員的機率一定非常高。原因是中國有逾9,000萬共產黨員，佔中國人口比例相當高，只要外國機構正常擴大在華僱員隊伍，一定會遇到共產黨員，根本用不着中方「搞滲透」。

文章認為，把共產黨員當成滲透者、情報人員，是美國鼓動對華意識形態朝着極端方向狂奔的結果。文章又指，華府帶動對中共的抹黑運動有着明確的政治目的，扭曲中國社會的現實，違背西方國家與中國打交道的基本邏輯，對中國與五眼聯盟國家關係的破壞相當於捅亂刀。

英媒早前披露195萬名中共登記黨員名單及資料後，《澳洲人報》周一報道，有中共黨員曾經或目前受僱於包括澳洲在內的西方國家駐上海代表機構。報道引起澳洲朝野關注，其中執政自由黨眾議員夏爾馬（Dave Sharma）表示，因為中國的政治制度與澳洲不相同，即使澳洲駐外機構中國僱員並非黨員，也可能遭當局施壓或遊說。而在野工黨眾議員哈里爾（Peter Khalil ）則認為，澳洲政府有必要確保事件不涉及中國干預，並展開全面調查。