網上誘殺兼肢解9人　Twitter殺手獲判死刑

有「Twitter殺手」之稱的日本男子白石隆浩，涉嫌3年前透過Twitter誘殺並肢解9人，被控搶劫強制性交殺人等罪名，今年10月承認9項謀殺罪。東京地方法院立川支部周二（15日）按檢方要求，對他判處死刑。

宣判在下午約2時開始，審判長矢野直邦罕有地未有一開始，就發表相當於結案陳詞的內容，而是先宣讀判決理由。他指，所有受害者都沒同意被殺害，被告具完全承擔責任的能力，而事件奪去9條年輕生命，為社會帶來巨大衝擊和不安，亦踐踏了死者的尊嚴。

現年30歲的白石隆浩一動不動地聽取自己被判死刑，直至矢野直邦問：「聽到了嗎？」他才回答：「是的，知道了。」法院方面表示，今次宣判的16個旁聽席共435人申請，競爭率達27比1。

白石隆浩在2017年8月至10月期間，在Twitter聯絡介乎15歲至26歲、曾發文表示想自殺的8女1男，告知可幫助他們完成自殺計劃，甚至共赴黃泉。他同年8月起在神奈川縣座間市的公寓內，強姦後殺死受害者及奪取他們身上財物，並把遺體斬首分屍。該案在9月30日初次公開審理。