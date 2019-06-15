華府︰除非派兵鎮壓港示威　否則不會制裁

美國前副總統拜登周五（14日）警告中國政府，指全世界的眼球都集中在這次香港的示威。但英國傳媒就引述美國高層官員指，若中國政府沒有對香港的反《逃犯條例》示威作出激烈反應，例如派出解放軍鎮壓示威者，美國政府作出制裁的機會很低，也不會重新審視給予香港獨立關稅區地位的法案。



報道引述該官員指，一切視乎中方的舉動，若情勢劇變，如解放軍介入以武力鎮壓，美國可能會考慮制裁。該名官員又指，美方的回應會受中美貿易談判的情況影響。



而早前宣布角逐2020年民主黨總統候選人資格的拜登，周五在社交網站回應這次示威，他表達了對示威者的支持，又警告中國政府「全世界都在看」。他在Twitter寫道︰「香港數以十萬計巿民展現了無比勇氣，爭取中國政府承諾的自由和自主，是鼓舞人心的。全世界都在看。我們所有人應站出來，支持民主原則和自由。」特朗普日前亦已回應香港周日（9日）的遊行，指希望香港和中國能夠好好處理。



對於有美國國會跨黨派議員提交議案，要求白宮就「中國如何利用香港規避美國法律」提交報告，以便擬定如何修改《香港關係法》，中國政府形容為「粗暴干預」。

