白宮公開伊萬卡夫婦財況　去年收入高達1.35億美元

美國白宮周五（14日）公開總統特朗普女兒、白宮高級顧問伊萬卡，和其女婿庫斯納的財政狀況，顯示兩人去年的收入介乎2800萬美元至高達1.35億美元（約2.18億至10.53億港元），收益包括來自他們的房地產資產、股票及債券等。



伊萬卡的收益包括持有其家族位於華盛頓的特朗普國際酒店股份，於去年賺得395萬美元；還有她名下售賣手袋鞋飾的個人生意，賺得至少100萬美元，惟比前年大減了400萬美元收益。伊萬卡去年中旬曾表示將結束其時裝公司，專注擔任白宮顧問的工作。另外，她在前年出版的《在職女性：重寫成功的法則》（暫譯）也賺得約26.3萬美元年收入。



庫斯納通過其家族房地產公司Kushner Cos.擁有的房地產，是他大部分收入的來源。他於房地產公司Cadre的投資去年取得至少2500萬美元收入，並透過家族租賃房屋公司Westminster Management賺得150萬美元。惟有租戶集體入稟控訴Kushner Cos.藉吵鬧的建築工程，企圖趕租戶搬出以售出單位；亦有英媒報指自庫斯納進入白宮後，Cadre接收了9000萬美元外國資金。



庫斯納從德意志銀行、美國銀行、花旗集團等處的貸款和信貸額度，由前年的至少4000萬美元，降至去年末的2700萬美元。他為了任職白宮顧問，於上職前放出不少股份和從家族公司的行政總裁之位退下來。