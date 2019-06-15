玩越野電單車飛身墜地傷脊椎　少年拒認命終重新走路

俗語說「堅持未必成功，放棄注定失敗」，美國加州一名高中生證明此言不假。少年去年在越野電單車賽中發生意外，導致頸部、脊椎和脊髓嚴重受傷，更被告知有機會四肢癱瘓。惟少年意志堅強，在手術後接受艱辛的復康治療，終在周四（13日）的高中畢業典禮上，從輪椅起身走上台領取畢業證書，場面感人。



去年8月，哈里斯（Alexander Harris）參與人生首次專業越野電單車賽，踏出生涯發展的第一步。惟比賽期間，哈里斯跳躍時發生意外，身體向前飛出，並於墜地後失去知覺。送醫後，醫生指他的頸部折斷，影響到脊椎，很可能會癱瘓。



哈里斯的母親柏姬憶述：「10個月前，他無法移動雙手拿水喝。我要餵他，替他拿所有需要的東西。」她稱兒子一直表現樂觀，令她深受激勵：「他是一個奇迹，一個鼓舞人心的人。他棒極了。」



最終多月來的復康治療沒有白費，哈里斯在同學、老師見證下，單獨走上台領證書，他感謝一路走來幫助他的人，說：「不要放棄。」目前他已於一間大學註冊，將來希望成為私人教練，並望一天可重駕電單車。