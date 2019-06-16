美媒：歐洲多國計劃對馬杜羅及高級官員實施制裁

委內瑞拉總統馬杜羅打壓反對派，導致國內局勢不穩。美聯社上周六（15日）報道，以英國、法國、德國、西班牙、荷蘭為首的歐洲主要國家，或向馬杜羅以及十多名高級官員實施經濟和旅遊制裁，稍後會向歐洲理事會提出有關計劃。



報道指，馬杜羅近日拘捕國內反對派第二號人物、國會副議長桑布拉諾，並同時剝奪18名議員的議會起訴豁免權。消息稱，有歐洲國家計劃對馬杜羅、國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）、通訊部長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）等十多名官員實施制裁。



有消息人士表示，上述的歐洲國家仍未作出最終決定，因為目前主要焦點是馬杜羅與自立為委內瑞拉看守總統的反對派領袖瓜伊多在挪威奧斯陸的對話，擔心實施制裁或會造成不確定的影響。另有消息稱，假如馬杜羅與瓜伊多談判失敗，或委內瑞拉政府再次展開逮捕行動，歐盟或會考慮實施制裁。



美國政府對馬杜羅以及超過100名官員實施經濟制裁，至今已經接近2年。歐洲理事會自2017年起，亦對委國警方的防暴裝備實施武器禁運和出口禁令，並同時凍結18名人士的資產，禁止他們前往歐盟。