閉路電視發現「多比」　哈迷激動瘋傳

風靡全球的魔幻小說系列《哈利波特》，當中的家庭小精靈多比天性愛好自由，卻淪為奴隸，更因勇救主角一行人而不幸身亡，令一眾哈利迷惋惜落淚。近日美國卻有人聲稱，在自家的閉路電視影像中發現「復活的多比」，從身高、體型以至步態，都十足十哈利的小精靈好友，片段引起哈迷熱議。



從美國婦人戈麥斯（Vivian Gomez）上載的影片可見，一隻四肢瘦長、耳朵尖尖的「生物」路過她的家門口。該「生物」走路時腳向外撐，彈彈跳跳，途中更揮動了雙手，恍如跳舞一樣，姿態與電影中跳脫的多比十分相似。



戈麥斯在Fb上載影片，並寫道：「我周日早上起來，看見閉路電視上有這段畫面，正在想這到底是怎麼回事。」她續說：「搞甚麼鬼？我先是看到影子經過家門口，再見到這東西。」她聲稱影片絕無經過特別處理，亦沒有在攝影時動手腳。她補充，另有兩部不同角度的閉路電視鏡頭，並沒有拍到這畫面。



有部分網民批評戈麥斯的影片造假，但亦有人相信她沒有說謊，於是拋出一些理論，希望解釋小精靈現象。有人說是鄰家孖辮小女孩經過，或者有小孩夢遊；有人就說：「有個矮仔『道友』，把底褲套在頭頂路過。」



當然，不少「永遠懷念多比」的哈迷，一口咬定是多比在我們所在的世界出現，有網絡作者認真回答：「我知大家都覺得這小東西與多比相似，但我肯定你們記得，多比已死了。多比自由了，對的；他從生活的桎梏中解脫了，這是因為他死在哈利的懷中。」



多比一出生就是奴隸，在馬份家勞役半生多年，受盡虐待終於獲得自由。不過，他過了自由的日子沒多久，為了救哈利波特，而死於「食死人」貝拉．雷斯壯的匕首之下。多比曾被票選為故事中最受歡迎的魔法生物，他的犧牲引致哈迷群情洶湧，作者羅林不得不於去年5月，在社交網為「賜死」多比而公開道歉。