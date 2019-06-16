聯合航空客機爆胎衝出紐瓦克機場跑道　乘客頭部受創

美國聯合航空一架由科羅拉多州丹佛國際機場起飛的內陸客機，於當地時間上周六（15日）下午在新澤西州紐瓦克自由國際機場降落時衝出跑道，有乘客受輕傷，人數未明。事故據報是客機降落時爆胎引致，機場一度關閉，多個航班延誤，部分飛機轉飛附近機場。



該架載有166名乘客、航班編號UA627的波音757-224客機，於當地時間下午1時左右，飛抵目的地紐瓦克自由國際機場。客機着陸時滑出跑道左邊，連左方的起落架亦卡在草地上。網上流傳的照片可見，客機機頭的起落架有損毀痕迹。



美聯社引述聯合航空表示，有部分乘客受輕傷，但拒絕接受治療；報道未有提及受傷人數。而女乘客克拉多克（Caroline Craddock）則稱，事發後機長告訴乘客，客機降落時有兩個輪胎爆裂，她稱有乘客撞到了頭部，亦有人手肘受傷。



美國聯邦航空局（FAA）稱乘客透過舷梯離開後，已將客機拖離現場。FAA已就事故展開調查。受事故影響，紐瓦克自由國際機場一度短暫關閉至下午3時，部分航班需要延誤30分鐘至1小時，亦有航班需要改飛其他機場。



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