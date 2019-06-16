美運用新權力網攻俄電網　恐加劇數碼冷戰

美國傳媒上周六（15日）引述消息報道，指美國正採取行動向俄羅斯的電力網展開網攻，旨在警告俄羅斯總統普京，並顯示特朗普政府正使用新的權力，以更有攻擊性的策略部署電腦人才。



《紐約時報》引述多名現任及前官員，形容這個從未向外報告的部署是機密行動。有提倡者指出，國土安全部及聯邦調查局多年來一直警告若美俄爆發衝突，俄羅斯可能在美國的供電站、輸油管及輸氣管或供水設施，植入惡意軟件攻擊，認為今次的部署行動姍姍來遲。



美國國防部轄下的網戰司令部，去年獲得白宮及國會的授權，但特朗普政府拒絕透露在新的權力下，會採取甚麼具體措施。國家安全顧問博爾頓上周二（11日）表示，美國現在對可能的網絡目標抱持更廣闊的想法，網攻美國者如俄羅斯或其他國家「將會付出代價」。



官員指出，美國自2012年左右開始，對俄羅斯電力網的控制系統展開偵察調查，但現在的策略已由防衞變成攻擊傾向，於俄羅斯系統植入的惡意軟件深度及侵略性都是前所未見。有分析指，電力網多年來都是低強度的戰場，但今次行動恐加劇美俄每日上演的網絡「冷戰」。