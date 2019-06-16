追尋流落民間月球岩石　NASA前調查員鍥而不捨

下月20日為人類首次踏足月球50周年大日子。美國政府曾將6次登月計劃太空人帶回的月球岩石碎片，部分贈予友好國家和國內50個州作禮物。惟多年來有些岩石流落民間，甚至黑市市場。一名美國太空總署（NASA）前調查員，多年來竭力追尋月球岩石下落，更踢爆不少人出售所謂月球岩石，其實是騙局。



63歲的古特海因茨（Joseph Gutheinz），早年在NASA專門調查外判商有否貪贓舞弊的部門工作，期間他知悉有人聲稱出售月球岩石，遂於1998年開始追尋月球岩石下落，與同僚、郵政及海關合作開設一間假公司，在報章登廣告稱想買月球岩石，未幾便有人上釣。



一名男子聲稱可出售由洪都拉斯政府擁有的月球岩石，向古特海因茨索價500萬美元。古特海因茨獲多名富豪擔保及借錢購買該月球岩石，卻揭發它來自一名洪都拉斯軍官，該軍官在一場支持獨裁領袖的政變後獲後者餽贈。經過一年法庭訴訟，該月球岩石最後完璧歸趙。



除這次外，古特海因茨多次獲聲稱有月球岩石出售的人接觸，但揭發都是以普通石頭和偽造NASA證書行騙。古特海因茨2000年退休後開設律師行，並在大學教書，但仍繼續追尋失落的月球岩石，而他的學生至今已尋回78個流落民間的月球岩石樣本。