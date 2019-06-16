英媒：波音787引擎滅火系統有問題　FAA無下令停飛

美國波音近日爆出多宗客機安全醜聞，英媒上周六（15日）指波音近日向航空公司發警告，提示旗下787夢幻客機的引擎滅火系統開關，在個別情況下或發生故障，但堅持引擎起火的風險很低。美國聯邦航空局（FAA）承認上述問題有危險，但沒有下令客機停飛。



報道指，波音向所有營運787夢幻客機的航空公司發警示，指引擎滅火系統於個別情況下無法開啟，長期高溫會令開關陷於鎖死狀態，無法啟動滅火器。FAA則向航空公司發指示，表示上述問題可能存在於其他類似設計的產品，而客機起火的可能性是無法控制。FAA沒有要求客機停飛，僅讓航空公司每30日檢查引擎滅火系統開關。



有機師向英媒指，上述問題危害乘客及機組人員安全，若執飛跨大西洋航班的客機引擎起火而滅火系統有故障，着火客機需飛3小時才有機會降落。據報波音今年提高了787夢幻客機的生產量，由每月12架增至14架，又用智能技術取代900名檢驗員，在機師業界就有人形容是為成本犧牲安全。



波音發言人回應時表示，少於1%的引擎滅火器是有問題，而且787夢幻客機未發生過引擎起火事故，會支援航空公司檢驗及更換零件，正與FAA合作監察機隊的潛在安全問題。