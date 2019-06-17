3賊入屋爆竊　勇猛男童揮開山刀擊退保不失

美國北卡羅萊納州有3名賊人日前闖入一民宅行劫，19歲男子霍爾（Jataveon Dashawn Hall）破窗而入後，見到屋內只有一名11歲男童，於是要對方躲到衣櫃，然後跟其他賊人在屋內肆意搜掠。怎料男童突然拿起開山刀，殺氣騰騰猛揮亂砍，令賊人大驚逃走。



據報道，當時一名女子先去按門鈴分散屋內男童注意，隨後2名男子就打破窗戶闖入，主犯霍爾拿起放在桌上的玩具槍，並威脅男童待在衣櫃，之後就和屋內搜掠值錢的物品。



原來該名11歲男童是學校棒球隊隊員，他趁賊人不注意，衝到廚櫃取出一把開山刀，再跑到客廳猛砍賊人。他把開山刀當作球棒一樣瘋狂揮舞，擊中霍爾的頭部，但遭對方狠踢腹部跌在地上。



男童立刻站起來，再次朝對方揮刀，2名賊人見勢色不對，隨便搬起一部電視機與遊戲機便撤退，怎料被男童砍中，血流如注，最後什麼東西都沒偷到。



警方接獲報案後，通知當地醫院要注意是否有頭部被斬傷的人去求醫。果然沒多久後，霍爾就狼狽到醫院急症室。警方當場將他拘捕，他將被控入侵民宅、二級綁架、襲擊12歲以下兒童等罪。