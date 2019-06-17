今展對華徵關稅聽證會　中美G20或商談判時間表

中美貿易談判陷僵局，美國總統特朗普威脅向餘下約3000億美元（約2.34萬億港元）中國貨加徵25%關稅。美國貿易代表辦公室（USTR）周一（17日）起一連7日就徵關稅舉行聽證會，之後會再有7日公眾諮詢期，意味華府最快下月初才可落實加稅。



USTR上周五（14日）發聲明表示，計劃實施的關稅是進一步回應中國不公平貿易習慣，包括技術轉移、知識產權、創新等領域。聽證會將聽取320間企業的證詞，至下周二（25日）結束，其後再有7日的最後諮詢期，至7月2日完結，華府屆時才可決定回應的措施。這筆針對3000億美元商品的近140頁長的清單，將嚴重打擊民生消費品，包括手機、手提電腦、玩具、遊戲機、電視、服飾等。



外界預期中美領導人會於月底舉行的日本二十國集團（G20）峰會會面，但兩國均未有官方公布。美國商務部長羅斯周日（16日）受訪時指，G20最有可能達成的是雙方同意恢復談判，他說：「在領導人層面，他們不會討論如何執行貿易協議，最有可能出現的是新談判基本法則，以及重啟技術性對話的時間表。」



羅斯於法國巴黎航空展亦談到貿易戰，他稱即使打仗都會以談判作結，貿戰最終都會在談判後結束，但他表示無法知道時間。他指摘北京造成現時的危機，中方需重回之前的協議，而華府會繼續爭取更有利美國的條款，要求中國返回談判桌。美國國務卿蓬佩奧周日表示，預期中美領導人將會面，指他們有許多議題討論。



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