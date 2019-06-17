美媒：港發展出無領袖社運模式　群眾似AI自我學習

香港接連有反對修訂《逃犯條例》遊行，引起各地關注。美國《洛杉磯時報》指，香港發展出無領袖的自發社運新模式，示威群眾會像人工智能（AI）般自我學習完善。《華盛頓郵報》則指周日（16日）有近200萬人上街，顯示港府與港人之間的裂痕擴大。



《洛時》則指，香港於過去數年發展出一種沒有領袖、由群眾自發參與的新社運模式，示威看似有組織，但不會有領袖，群眾是按過往的示威經驗建立了一定默契及共識，就似會自我學習的AI。前立法會議員羅冠聰向《洛時》表示，參與遊行的人很多都不屬於任何組織，他們自發在網上發起不同活動，透過社交平台獲得資訊。惟報道指，缺少控制的社運可以是危險的。



《華郵》指香港人口約740萬，但周日有近200萬人上街，反映香港政府與示威群眾之間的裂痕不斷擴大，而且接連的示威令香港特首難堪，顯得愈來愈孤立。報道亦提及台灣民眾的反應，到港參加遊行的29歲台灣人許凱傑表示，不希望台灣成為逃犯條例修訂的藉口，批評林鄭月娥的處理手法；有在台留學3年的港人稱台灣人不想成為下一個香港。