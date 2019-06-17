報告：全球核彈頭數量減4%　憂美俄核武現代化

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（17日）發表最新報告，顯示截至今年1月全球核彈頭總數最多達13,865枚，較去年減少約4%、即約600枚。全球擁核國的核彈頭呈持續減少趨勢，但對美俄核武現代化表示憂慮。



報告指，全球核彈頭減少的主要原因，是美俄在《新削減戰略武器條約》（新START）框架下減少了戰略核彈頭數量。惟美國早前撕毀《中程導彈條約》，令美俄的軍備管理體制面臨危機，SIPRI亦對延長於2021年到期的新START期限不感樂觀。



全球現時有9個擁核國，分別是美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列及北韓。當中擁有最多核彈頭的是俄羅斯，有6500枚，之後依次為美國的6185枚、法國300枚、中國290枚等。中國、巴基斯坦、以色列的數量都較去年增加。



至於北韓，報告推斷該國去年1月擁有最多20枚核彈頭，到今年1月已提升至20至30枚。報告認為平壤仍把核開發計劃定位為安全政策的基礎，指出朝方的計劃與活動極不透明。由於朝核信息不確切，報告沒有把其計入全球整體估算數據。