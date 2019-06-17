曼哈頓中學將湊BB定做功課　體驗做父母滋味

照顧寶寶絕對不是容易之事，為了讓學生早點有心理準備當父母，美國紐約有中學的功課是「照顧嬰兒」。學生將高仿真度的機械寶寶（robot baby）帶回家照顧一天，定時幫嬰兒餵奶、換尿片等，再於第二天準時交「功課」。校方擔心這會嚇怕學生不敢生小朋友，表明在評分時會較「鬆手」。



美媒《紐約時報》上周五（14日）報道，位於曼哈頓的亨特中學規定學生將機械寶寶帶回家，它可以記錄學生有沒有定時餵奶、托穩或搖晃寶寶的頭部。學生比克爾（Forrest Bicker）表示「湊BB」很影響他的辯論賽準備，但形容這個經歷很真實，「現時終於知道寶寶半夜哭鬧是甚麼回事。」



機械寶寶的製造商表示，全國有3分2的學校都會使用這產品作教學，目的是為了降低青少年懷孕率。惟有澳洲的醫學期刊曾指出，將機械寶寶帶回家的話，更有可能20歲就懷孕。



亨特中學校長費希爾（Tony Fisher）回應道，讓學生照顧寶寶不是只為減少青少年懷孕機會，而是讓他們意識到當父母的挑戰，「尤其一群只靠電話去管理情緒的學生。」有學生亦表示，這份功課令他知道父母為他做的一切。