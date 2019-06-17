躁司機不滿被阻切線　拖行青年高速飛馳400米

美國喬治亞州一名青年早前在郊區一條頗繁忙的公路開車時，一名男司機突然從後駛上前切線攝位。青年及時煞車，惟該男司機竟怒氣沖沖下車，走到青年車旁辱罵，更搶去其車匙。青年不忿，執起棒球棍落車跟對方理論，豈料男司機竟從車內伸臂箍住青年頸項，更開車高速將他凌空拖行逾400米，青年最後掙脫幸沒受傷。警方接獲青年報案後，同日拘捕涉事男司機。



事發於本月6日下午4時許，從18歲事主羅伯茨（Shawn Roberts）的行車紀錄儀拍攝片段可見，當時前面多輛汽車在緩緩前進，期間羅伯茨他前面的汽車向左駛開，他遂駛向前；此時36歲的格拉布斯（Emmitt Grubbs）突然駕車從右邊切線攝位，羅伯茨及時煞車。



格拉布斯之後一臉怒氣落車走到羅伯茨車旁，隔了一會可見他拿着羅伯茨的車匙返回自己的汽車準備開車走。羅伯茨見狀手執棒球棍，走到格拉布斯的車旁理論，兩人隔着車門拳來拳往。此時格拉布斯突然開車，又箍住羅伯茨的頸將他拖行。羅伯茨無法脫身，只好縮起雙腿隨格拉布斯的汽車駛遠，當時車速估計達64公里。



警方事後拘捕格拉布斯，控以魯莽駕駛、搶劫及蓄意傷人等罪，暫准保釋。法庭檔案顯示，格拉布斯有前科，在2016年曾因汽車爭路與人打架判守行為12個月，且曾有家暴紀錄。