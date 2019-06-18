曾設計窄身牛仔褲引領潮流　名媛格洛麗亞‧范德堡逝世

美國著名望族范德堡家族後人格洛麗亞‧范德堡（Gloria Vanderbilt）周一（17日）結束她傳奇的一生，享年95歲。格洛麗亞最為人津津樂道的，除了曾是鐵路、船運巨擘范德堡企業女繼承人，擁有億萬財產之外，更在時裝設計事業上帶領潮流，設計出風靡一時的窄身牛仔褲。



格洛麗亞最後一段婚姻所生的幼子、美國有線電視新聞網絡（CNN）著名主播庫珀在節目中宣布母親離世的消息，他在節目中讀出對母親的尊敬：「格洛麗亞‧范德堡是位不平凡的女性，她熱愛生命，照自己的意思度過一生。她是位畫家、作家，也是設計師，而且還是個很棒的母親、妻子和朋友。她已經95歲，但是問問她身邊的人，他們會告訴你，她是他們所知道最年輕、最酷和最摩登的人。」



格洛麗亞‧范德堡是美國史上第3大富豪柯爾尼利亞斯．范德堡（Cornelius Vanderbilt）的嫡傳後代。她在1924年出生，但生父在1年多後便去世，而她的生母卻將她送到巴黎，請了一名女傭撫養她，期間生母就和范德堡家族打了多年的撫養權官司，令年紀小卻曝光率高的小女孩當時有「可憐的富有女孩」稱號。最後她的姑媽、紐約惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）創辦人惠特尼（Gertrude Vanderbilt Whitney）取得格洛麗亞的撫養權。



格洛麗亞長大後穿梭演藝界和時裝設計界，並在上世紀70年代設計出窄身牛仔褲和一系列以自己為模特兒宣傳的時裝，這種牛仔褲在當年成為熱潮，她的時裝品牌也為她帶來豐厚收入。她的感情生活也多彩多姿，有過4次婚姻。而她的最後一次婚姻，誕下庫珀和他的哥哥，但這名兄長在1988年跳樓自殺。

