犧牲隱形功能　F35戰機擬增副油箱選項

美國洛歇馬丁公司正在研究為F-35A隱形戰機與其他變種版本安裝副油箱，這兩個置於機翼下的600加侖外掛油箱雖然會影響F-35的隱形功能，但能使其燃料總量增加40%，大幅增加其航程與作戰半徑。這項來自於以色列空軍的改造計劃經多方評估後已漸成熟，未來可能會適用於所有版本的F-35戰機上。



美國傳媒上周四（13日）首先披露了計劃的相關細節。洛歇馬丁公司最早曾考慮過在F-35A機翼上加裝460加侖外掛油箱，但此提議未獲接受。



報道指，目前還不清楚外掛油箱水箱可為F-35A或以色列版F-35I增加多少航程，但F-35A在未進行空中加油的狀況下，公開的戰鬥半徑僅有650海里。去年洛歇馬丁公司曾表示，F-35的作戰半徑已經比大多數4代戰機高，主要得力於其超高的燃油效率與更佳的空氣動力學設計，而很多4代戰機需要外掛武器與傳感器吊艙，因而效率大打折扣。但經過與客戶討論及進行相關研究之後，發現未來仍可為F-35提供外掛油箱的選項，以配合其任務需求或減少對空中加油的依賴。



報道認為，外掛油箱的確會影響F-35的隱形功能，還會影響飛機的速度和機動性，必要的時候還是得拋棄副油箱。不過如果設計得夠好，可能會使用嵌入式的保形油箱，既能擴展航程，對隱形功能的影響也會小很多。