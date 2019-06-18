簽證審批延誤　大批外國留學生被迫取消實習

美媒報道，美國近日有大批外國留學生原定今年暑假參加實習計劃，但因實習簽證審批延誤而被迫取消，或需花額外金錢在美國租屋生活，出現財政困難。受影響學生不少來自美國著名學府，部分人已去信校方尋求協助。有大學認為事件反映留學生於特朗普政府治下，留美讀書及工作都面對愈來愈多障礙。



《紐約時報》報道，多名哥倫比亞大學、普林斯頓大學、達特茅斯大學、耶魯大學的留學生，苦候多月仍未獲批簽證。當中來自中國的26歲碩士生江雅玲（Yaling Jiang，音譯）在哥倫比亞大學修讀新聞系，她原定到《金融時報》旗下一間貿易出版商實習，但至上班期限都未獲簽證令她非常憂慮。同校的另一名印度留學生則於3月4日就提交申請，目前仍未獲批。



普林斯頓大學今年有約90名留學生申請簽證，目前只有10人獲批，其中來自澳洲、主修電腦的宋揚（Yang Song，音譯），原定上月28日開始在紐約一間對沖基金公司實習，上周才取得簽證。他形容自己是幸運兒，公司押後了其入職時間，他有許多同學因簽證未到手，已被取消實習機會。



多名新澤西州的大學校長上月就此事去信州議員，指出數據顯示在美留學生的數目下跌，審批簽證的時間卻增加46%，指摘移民局延長審批妨礙留學生及校方招生。



在美留學生找到實習機會後，可於入職前90日向公民及移民服務局申請實習簽證，過往一般於60日內批出簽證，但今年的等候時間大幅增加至5個月。當局解釋今年申請人數大幅增加，所以審批需時導致延誤。