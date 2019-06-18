洛杉磯前華裔副市長涉貪腐　疑安排朋友私企兼職

美國洛杉磯市議會今年1月被爆捲入貪腐醜聞，當中包括前華裔副市長陳紓樺。《洛杉磯時報》取得聯邦調查局（FBI）的搜查令，發現陳紓樺一名「家族朋友」在洛杉磯建築安全局工作期間，同時在涉案地產投資公司兼職，懷疑有利益衝突。目前未有人被控。



報道指，FBI今年1月就賄賂、洗黑錢及其他可能的罪行，向法庭申請搜查令，搜查陳紓樺、市議會理事會主席韋森（Herb Wesson）、巿議員維薩爾及普賴斯，多間中資地產公司的管理層以及一名叫殷欣（音譯，Yan Yan）的建築安全局會計師。報道指，殷欣3年前受聘於建築安全局，當時陳紓樺是該局局長，2016年任洛杉磯副市長，後來轉投涉案的CCC投資集團（CCC Investment Group），出任工程顧問。



文件顯示，殷欣在建安局工作時，亦在CCC兼職。當時該集團計劃在洛杉磯下城興建高樓大廈，需向當局申請批文。FBI又在陳紓樺電郵中，發現他稱呼殷欣為「家族朋友」，協助她辦理日本簽證。



報道又提及，去年5月，殷欣直屬上司發現她與陳紓樺在政府以外合作；至11月，建安局向全體員工發通告，要求申報任何兼職，之後殷欣便提出申請，稱在CCC擔任金融分析員，職責包括數據住宅巿場分析、準備財務及銷售報告等。但殷欣的申請最終被拒，其後於今年2月離職。



報道同時引述殷欣的履歷，顯示她在建安局工作期間，於去年4月同時為另一間私人公司Synergy Alliance Advisors工作，此公司與CCC關係密切，員工由CCC負責支薪。建安局稱，殷欣離職與調查或兼職無關。FBI至今未起訴任何人。

