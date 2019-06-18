特朗普將於佛州宣布競逐連任　支持者通宵排隊入場

美國總統特朗普於當地時間周二（18日）晚，在佛羅里達州奧蘭多舉行大型造勢集會，將正式宣布參與2020年大選，競逐連任。數十名支持者早於周一（17日）已開始「擔定櫈仔霸頭位」，在會場外排隊等候。



特朗普早前在Twitter上發文表示，將偕第一夫人梅拉妮亞及副總統彭斯夫婦，在可容納2萬人的安利中心（Amway Center）舉行連任競選集會。第一批支持者表示，他們於周一凌晨4時已開始排隊。專程由德州休斯敦來到的女支持者卡恩稱：「我想盡可能接近，親眼看着那個男人，那是我的男人——特朗普。」她自稱是特朗普的超級粉絲，希望支持總統和國家。



奧蘭多當局周日（16日）下午起，已開始封閉附近道路一帶，並提醒參加者屆時要長時間站立，注意補充水分和防曬。另外，特朗普的反對者當日亦在會場外示威，至少有3個組織申請舉行集會。



分析指，特朗普今次重返佛州這個關鍵戰場開始造勢，希望以此作起點為選戰打下強心針。佛州長期以來都是搖擺州，有約1400萬名選民，是「兵家必爭之地」。特朗普於2016年大選，在佛州僅以約1%普選票之差擊敗對手希拉妮。