研究：狗自馴化後進化出眉心肌肉　吸引人類關注

科學界普遍認為狼是狗的祖先，由於人類馴化令兩者的行為和解剖結構演變得不同。美國與英國的研究團隊透過比較兩者的面部肌肉構造和行為，發現狗隻在眉心部位發展出一組肌肉，讓牠們可以擺出形似人類傷心時的眼部表情，令牠們的眼睛看起來更大、更天真，以獲得人類的關注。



樸茨茅斯大學和北卡羅萊納州州立大學、杜肯大學的研究員合作，研究在3.3萬年前被人類馴化的狗，與狼在行為和解剖上的分別，發現狗擁有一組名為眼內側斜肌提肌的肌肉，可劇烈提起眉心，是狼所沒有的；而行為數據亦反映狗比狼更頻繁及劇烈地運動眉心，增加幼態延續（即把幼兒期特性保留至成年期）。這種形似人類的表情可觸發人類的培育反應，團隊推測此特質賦予牠們被人類選擇的優勢，是出自人類偏好的結果。



報告又指出，眼神交流是人與狗溝通的重要渠道，當狗在無法解決問題時，會尋求與人類建立眼神交流；而這也幫助狗辨別有關溝通是否與牠有關。報告周一（17日）刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。