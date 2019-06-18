商界警告關稅或令美失200萬職位　增家庭開支

美國貿易代表辦公室（USTR）周一（17日）起一連7日，就向3000億美元中國進口貨品加徵最多25%關稅舉行聽證會，接到逾1600份書面回應。大部分公司表示反對，警告此舉會令成本轉嫁至消費者，影響全國企業生產，甚至令美國失去大量就業職位。



最大零售商沃爾瑪、連鎖超市集團好市多等661間公司向政府致函警告，加徵關稅可能令美國損失200萬個就業職位，每個家庭的每年平均開支增加2000美元（約1.56萬港元）。他們表示：「我們親身知道，再加徵關稅會對美國商業、農民、家庭以至經濟都有重大、負面和長期的影響。廣泛加徵關稅並非改變中國不公平貿易行為的良策，繳付關稅的是美企而非中國。」



零售商百思買的代表指出，計劃再加徵的關稅針對手提電腦、板腦、手機等，要求特朗普豁免這些電子產品。該公司表示，關稅在短期內對中國的影響非常小，但美國業界已無能力吸收上漲的成本。



國商務部長羅斯周一在法國巴黎受訪，為中美貿易戰降溫，稱二十國集團（G20）峰會期間可能舉行的「習特會」後，雙方可能基於新的基礎重啟磋商，並恢復談判的時間表。他認為，中美最終可達成協議；但若事與願違，特朗普很樂意繼續徵關稅。



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