沙納漢退出防長提名　「會揭開花了多年痊癒的傷口」

美國總統特朗普周二（18日）宣布，署理國防部長沙納漢將會退出國防部長的提名程序，並改由陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）出任署理防長。沙納漢之後發表聲明，指自己退出提名是因為家庭內的「痛苦」狀況，以及會揭開家庭內「用了多年時間才痊癒的傷口」。



特朗普在社交網站發布有關消息，並讚揚沙納漢在擔任署理防長期間工作表現優異，指他「希望花多點時間陪伴家人」。他又認為埃斯珀會勝任署理防長一職。



沙納漢隨即發表聲明，表示會辭任原本的副國防部長職務，並簡述自己退出防長提名的原因：「很不幸地在這個提名過程中，揭開了很久以前一個痛苦和非常私人的家庭狀況，而且被描繪得很不完整和誤導。我相信若我繼續這個提名程序，將會迫使我的3名子女重新經歷我們家庭生活中一段痛苦的篇章，並揭開用了很久才痊癒的傷口。最終，他們的安全和福祉才是我最關心的。」



雖然沙納漢沒有提及詳情，但有報道指聯邦調查局在進行背景審查，並會對涉及沙納漢及其前妻的一宗家暴案進行調查。自從前防長馬蒂斯離職以來，國防部長席位已懸空半年。

