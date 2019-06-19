庫德洛萊蒂澤回應中美元首通話　「有對話好過沒對話」

二十國集團（G20）峰會在日本大阪舉行前夕，中美元首周二（18日）通電話，二人將會在峰會上會晤，並就中美關係發展的根本性問題交換意見。美國國家經濟委員會主席庫德洛回應指，雙方「有對話好過沒有對話」；美國貿易代表萊蒂澤則對談判持審慎態度。



庫德洛表示，不會就中美元首會面一事作出推測，但他形容二人有對話是一件好事。庫德洛續指，美方希望中方能在知識產權議題、強制移交技術、網絡安全及貿易議題上有結構性的改革，又指「我們需要達到可行的成果」。



萊蒂澤同日在參議院財務委員會的聽證會作證，他無法預計美方將有甚麼對策，也不清楚能否與中國解決目前的問題，但他希望能夠解決。萊蒂澤又表示：「我不知道單靠加徵關稅能否阻止中方繼續作弊。不過我認為我們有其他選項，我知道甚麼是不可行的，這就是與他們對話，因為我們已對話了20年......倘有比加徵關稅更好的提議，我會洗耳恭聽。」



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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