涉殘殺戰俘拍照炫耀　海豹突擊隊員受審

美國海軍軍事法庭周一（17日）開庭審理海豹突擊隊（US Navy SEALs）特別行動負責人加拉赫（Edward Gallagher）涉嫌犯下戰爭罪行的案件。他被控在2017年駐守伊拉克期間，濫殺平民、血腥殘殺、將戰俘割喉並拍照向隊友炫耀等。如果最後罪成，相信他將要在監獄度過餘生。



加拉赫穿着白色海軍制服進入加州聖迭戈海軍基地的軍事法庭，身上還配戴獎章，此前他已否認所有對他戰爭罪行的指控。



加拉赫是美國海軍海豹突擊隊第7隊排長，2017年當他第5度被指派駐守伊拉克時，排上隊員對他的第一印象都是一個非常有經驗、名聲卓越、全海豹突擊隊數一數二的人物，但是當他們一抵達駐紮地、北部城市摩蘇爾（Mosul）時，卻發現他愈來愈可怕。



控方開案陳詞時指，加拉赫用獵刀刺死一名年約15歲的伊斯蘭國戰俘。2名隊員描述說，軍醫當時正在治療這名少年，加拉赫之後手持獵刀靠近，朝少年頸部、胸部刺了好多刀，調查人員甚至發現加拉赫將少年屍體照片傳給一名同僚，並且附帶一條信息：「背後有個好故事，我用我的獵刀逮到他。」控方隨即公開有關照片和信息內容。



隊員描述加拉赫會提議進行「沒有目的的危險任務」，譬如對著鄰近社區開火，但是卻沒有明確目標，還說他很多時候都待在一個狙擊手觀察點，他所發射出的子彈數目比排上任何一個狙擊手還要多。



隊員還透露，他們曾看到加拉赫射殺一名在河岸邊走路的女學童及一名蓄著白鬍子、手無寸鐵的老人，這兩人當時都在數百碼之外，並不會對部隊造成任何威脅。



海豹突擊隊員之後將加拉赫的行為向上級舉報，他們描述加拉赫沉迷於殺戮，還會吹噓自己殺害的人數。



加拉赫對有關指控全盤否認，強調告發他的同袍都是對他心懷不滿的下屬，因為無法達到他的高標準要求，因而想拉他下台。



報道指這宗案相當複雜，就算海豹突擊隊員在事情發生不久後便向指揮官舉報，但是指揮官直到一年後才向上級揭發事件，案發犯罪現場早已不存在。辯方甚至指案中懷疑被加拉赫殺死的少年戰俘根本沒有死。有前海軍檢察官分析指，沒有屍體能夠讓他們判定確切死因，因此案件最終將依賴證人證詞，但從現代觀點來看，證人證詞通常理據最薄弱。



至今至少已有一名證人確定會改變證供，這名證人之前說他親眼目睹加拉赫殺害伊斯蘭國戰俘，當時他感到相當「震驚」，不過在案件再度開庭前夕，律師卻表示證人因沒有確切證據足以支持對加拉赫的指控，因此不會出庭作證。熟悉這宗案件的律師也透露，至少還會有另一名證人可能改變證詞。



加拉赫案審理的消息也引發美國總統特朗普關注，特朗普曾暗示他準備特赦2至3名被控戰爭罪名的軍人，儘管他未指名道姓，不過海軍高層認為加拉赫可能會是其中之一。