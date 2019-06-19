多倫多舉辦「香港周」　推廣「亞洲國際都會」核心價值

香港駐多倫多經濟貿易辦事處首度主辦的「香港周」暨「香港：超越的傳奇」攝影展周二（18日）在大多倫多中華文化中心揭幕。這次「香港周」活動以「連繫全球、超越界限」為主題，旨在宣傳香港優勢和機遇，並重點推介香港作為「亞洲國際都會」的核心價值和特質。



香港駐多倫多經濟貿易辦事處處長巫菀菁表示，香港不但擁有先進的基建連通世界各地，在金融、法律、科研、創意以及人文交流等領域也都根基鞏固。



與「香港周」同時開幕的，是由香港駐多倫多經貿處與多倫多加中攝影會合辦的「香港：超越的傳奇」攝影展。展出的逾80幅照片包括港珠澳大橋、廣深港高速鐵路香港段兩大新近落成啟用的基建項目，以及香港多種交通工具及其世界級的基礎設施等。



持續至本月底的「香港周」還包括將在多倫多及溫哥華舉行的多項活動，包括聚焦香港如何連結加拿大與亞洲商貿往來的商務會議，探討音樂如何聯通香港與加拿大的學術講座及音樂會，以香港為題的話劇、龍舟節活動等。根據非正式的統計數據，目前旅居或移民加拿大的香港人約有50萬。