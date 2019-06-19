特朗普展開2020年大選活動　競逐連任

美國總統特朗普於當地時間周二（18日）晚，在佛羅里達州奧蘭多舉行大型造勢集會，正式展開2020年大選的競選活動，爭取連任，他致詞時揚言要「保持美國強大」。約2萬名民眾到場支持，場外亦有示威者抗議。



造勢集會於安利中心（Amway Center）舉行，未開始前已有大批支持者到場等候，主辦單位稱門票一早售罄，未能入場的支持者只能在場外觀看大電視直播。副總統彭斯首先出場，宣布「第二回合開始」，他介紹特朗普時，稱「他承諾令美國再次偉大，那正正是我們做到了的事情」。彭斯又稱美國需要特朗普多4年，又指在保護美墨邊境上作出史無前例的投資，支持者即喊口號和應：「起圍牆！」



特朗普之後與身穿搶眼黃色長裙的第一夫人梅拉妮亞出場，支持者即大喊「美國！美國！美國！」打氣。特朗普在活動前曾在Twitter形容場面「前所未見，將會走向狂野」。他在大會上回憶2016年的競選活動，形容為「偉大的政治運動」；他又誇耀自己的功績，「自己從根本顛覆了華盛頓」、「恢復了民有、民治、民享的政府」，並稱美國經濟在他治下欣欣向榮，令全世界「妒忌」。



另外，特朗普批評傳媒及假新聞，「如果大會有3至4個位置空了，傳媒一定會寫成『會場沒有滿座』。」他鼓吹現場支持者向「假新聞」喝倒采。他又足足花了約15分鐘攻擊政敵民主黨，批評民主黨沒有接受米勒的通俄調查報告，又稱：「激進的民主黨人滿腦子都是仇恨、偏見和怒火，他們會摧毀我們的國家，但他們不會得逞。」



其後特朗普再提到，將與中國領導人在大阪二十國集團（G20）峰會會面，他形容對方為「了不起的人」。特朗普就中美貿易協議表示：「我想有個好和公平的協議，就算雙方最終無法磋商成功，這也沒問題的。」他同時批評美國為關稅付出代價是假新聞，強調美國從中國獲利數十億美元關稅。他又指美國協助發展中國經濟，並沒有收取中國一分錢，但中國就為美國帶來每年5000億美元（約3.9萬億港元）貿易逆差。



大選競選口號亦是大會的焦點之一，特朗普就口號「讓美國再次強大」或「保持美國強大」的選擇，交給支持者決定。最後觀眾以響亮的歡呼聲及掌聲投給「保持美國強大」。競選活動結束後，特朗普在Twitter表示：「這場選舉關乎你、你的家人、未來和國家的命運。」他又指團隊以最好的紀錄、最好的議程和正面的目光展開競選活動。