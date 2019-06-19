章瑩穎案疑兇住所內部曝光　死者浴室被斬首

中國女留學生章瑩穎在美國遭綁架殺害案，周二（18日）繼續進行定罪階段庭審，疑兇克里斯坦森（Brendt Christensen）的住所內部於當天亦首次曝光。據指疑兇於電話中曾向女友稱，將章綁架到家中強姦，又掐其頸約10分鐘，之後將她拖至浴室用棒球棍猛擊頭部，最後將其頭顱斬下。



庭上展示的證據指出，疑兇犯案時與現已離婚的妻子一同居住，他形容與前妻的關係「開放」，兩人各自交往。章瑩穎家人的代表律師稱，警方在疑兇家中多處發現血漬，包括地氈、牆身和床上物品，以及疑是兇器的棒球棍均驗出章的DNA，但警方未有在被指殺害和進行分屍的浴室內，找到章的DNA；不過房屋維修人員作證時稱，案發後曾徹底清理了浴室。



案中與章瑩穎同就讀伊利諾大學的女博士生霍根（Emily Hogan）當天作證時表示，在章失蹤的早上，她遇到了一名年約30歲、自稱是便衣員警的白人男子，要求她協助調查並邀其上車，但霍根拒絕後報警。之後她從警方展示的6張駕駛執照片當中，指認出疑兇便是當 時試圖誘使她上車的男子。



同日控方又首次公開案發後，克里斯坦森接受調查人員盤問的錄影片段，在問話前10分鐘，他曾向調查人員聲稱，章瑩穎失蹤當天，他在家中睡覺和玩電子遊戲，但之後改變說法，承認曾接載一名年輕亞洲女性，並與章的特徵相符，又指該女子上車後不久便下車，但無法提供準確的位置。



美國媒體報道，控辯雙方料最快周五（21日）或下周一（24日）進行結案陳詞，之後陪審團將就裁決進行商議。