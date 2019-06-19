憂影響與陸貿易談判　美媒爆特朗普曾禁官員訪台

大陸與美國的貿易爭端源於美國總統特朗普去年3月22日簽署備忘錄，正式啟動301條款，對大陸進口產品徵收關稅。美國媒體報道，當時美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿黃之瀚訪台，並與台灣的總統蔡英文見面，特朗普得悉後大表憤怒及爆粗。



報道稱，特朗普上任後試圖改善對大陸的貿易逆差，一直希望在談判桌上與大陸領導人直接對話，但當時政府內一些鷹派官員認為可透過加強與台灣的關係向大陸施壓。去年3月16日，特朗普簽署《台灣旅行法》加強美台官員互訪；同月20日至22日黃之瀚訪台，期間與蔡英文會面，更矢言美國對「台灣人民、安全和民主的承諾無比堅定」。



報道指出，由於當時陸美展開貿易戰，特朗普不希望節外生枝，因此對黃訪台勃然大怒，甚至向幕僚爆粗，又禁止所有美國外交官員前往台灣；後經官員游說後，特朗普接受利用台灣作為向北京議價的籌碼。另報道又指，美國政府內就美台軍售存在分歧，原因是有官員擔心軍售會影響陸美貿易談判。



對於有關報道，白宮拒絕回應，而台灣的外交部北美司司長姚金祥周二（18日）表示，「沒有聽說這事情」，又指過去數月來不斷有美方資深官員訪台，顯示雙方關係密切，並稱特朗普上任以來3度對台軍售，是依據《台灣關係法》實行美國對台承諾。