網友900萬美元利誘　少女涉夥黨殺好友性侵兒童

美國阿拉斯加州一名21歲青年在網上認識一名18歲少女後，假裝富豪並以900萬美元（約7020萬港元）利誘，教唆對方殺害好友。該名少女遂夥同4名友人，射殺好友並棄屍河裏。法庭上周五（14日）起訴6名被告，一旦罪成，2名主犯或將面臨終身監禁。



法庭文件顯示，席爾米勒（Darin Schilmiller）與布雷梅（Denali Brehmer）在網上結識後，他假冒自己成一名百萬富翁，布雷梅對此沒有絲毫懷疑。然後兩人討論如何執行性侵和謀殺案，席爾米勒向對方表示，只要布雷梅提供有關殺人的影片和照片，就會向她支付900萬美元或更多的金錢。



布雷梅找來了4名友人犯案，更稱如果一起合作殺人就可以分得一大筆金錢，遂選擇自己「最好的朋友」、19歲霍夫曼（Cynthia Hoffman）為受害人。霍夫曼於6月2日被誘騙到山上，5名疑犯用膠帶綁着她全身，並用槍射殺她的後腦，最後將屍體推落河。



當局指出，布雷梅在犯案過程中與希爾米勒保持聯繫，用社交軟件將「霍夫曼遭綑綁及死後的照片及影片」傳給他。警方兩日後發現霍夫曼的屍體，其後順利將全部疑犯拘捕。他們分別被控以一級謀殺、一級串謀謀殺、兩項二級謀殺、兒童色情等罪名。



霍夫曼的父親表示，女兒有學習障礙，心智年齡只有12歲，又形容她是個好女孩。據指，席爾米勒除指揮布雷梅殺人，更要求她性侵年約8歲至9歲及15歲的兒童，布雷梅已承認性侵了一名15歲青少年。