寶刀未老　A10疣豬攻擊機再升級服役到50歲

號稱史上最強悍的美軍A-10疣豬（Warthog）地面支援攻擊機，原本已因機齡過老而陸續退役，但最近美軍快速通過的《2020年國防授權法案》中，將讓A-10攻擊機再進行升級與延壽，令這些已經歷過數次升級與延壽的地面火力支援攻擊機將服役至2030年以後，屆時這些A-10的機齡都將超過50年。



美國傳媒報道，A-10地面攻擊機多數生產於上世紀70年代末期，80年代後就未再生產。由於機齡過於老舊，2年前有半數的A-10攻擊機停飛準備退役。不過，美軍2020財政年度的國防授權法允許這些A-10繼續升級與延壽，計劃包括更換新的機翼與其他設備升級。



美國眾議員加列戈（Ruben Gallego）表示，A-10對美軍的地面作戰上具有難以估量的價值，在中東和世界各地的軍事戰略中發揮關鍵作用。



報道指自80年代以來，美國空軍已經陸續讓部分A-10退役。但由於它們戰鬥性能極佳，在支援地面部隊上發揮重要功能，有優異的作戰記錄，因此要希望讓它再服役一段時間，甚至至少服役至2030年。



由於A-10原本的製造商已經成為歷史，該機種的後續升級延壽工作將交由波音公司、洛歇馬丁公司和諾斯諾普格魯曼公司組成的平台負責。



A-10攻擊機主要用於密接地面支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標，機上可掛載大量導彈及炸彈，但是其主要武器是內置的GAU-8復仇者機炮，能發射貧鈾穿甲彈，射速每分鐘3900發，是有史以來威力最強的機砲。



A-10戰績輝煌，曾參與過1991年波斯灣戰爭、1999年科索沃戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭和2011年利比亞戰爭。目前的A-10都是在70年代後半期製造，如果升級延壽後服役至2030年以後，機齡將超過50歲，可說是美軍現役最強悍也最長壽的戰機。