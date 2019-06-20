伊朗擊落美軍無人機　特朗普斥犯下大錯

伊朗革命衞隊周四（20日）擊落一架侵犯領空的美國無人偵察機，聲言美方越過紅線，伊朗準備好應對戰爭。美軍證實無人機被擊落，但強調事發在霍爾木茲海峽上方的國際空域，反指伊朗無故攻擊；總統特朗普斥責伊朗犯下大錯。事件勢令兩國關係進一步惡化，波斯灣局勢急轉直下。



伊朗革命衞隊表示，美軍一架RQ-4「環球鷹」無人偵察機由波斯灣南部出發，飛入伊朗南部一帶收集資料。當地時間凌晨四時，無人機飛至南部霍爾木茲甘省時，伊朗防空部隊發射霍爾達德型國產導彈擊落它。革命衞隊司令薩拉米稱，此舉旨在對外發出明確信息，伊朗將回應所有外國侵略，又指「邊界是紅線」。他說：「我們不尋求戰爭，但準備好應對宣戰。」



美國中央司令部證實，美國海軍一架「廣域海上監視驗證機」（BAMS-D）當日在霍爾木茲海峽上方的國際空域，遭伊朗一枚地對空導彈擊落。美國官員指無人機當時距離伊朗約27公里，革命衞隊亦試圖擊落另一架無人機。美方現時正加快搜索及打撈殘骸，以免機上的敏感技術落入伊朗手中。在上周四（13日）的油輪遇襲事件，伊朗曾向美軍無人機開火，但未能得手。



據美軍介紹，BAMS-D使用空軍RQ-4的機身，以協助研發海軍版「環球鷹」。它屬於一款在高空飛行、續航力長的無人機系統，能夠在遼闊的大海及沿岸地區，執行實時監視及偵察任務。一個追蹤美國軍機動向的社交網帳戶披露，今次被擊落的無人機上周六（15日）飛抵卡塔爾。2011年12月，伊朗繳獲美國中央情報局一架RQ-170無人機，之後以逆向工程成功複製它。



事發前不久，美國國防部發言人周三（19日）表示，新一輪向中東增派1000兵力的部署行動，包括愛國者防空導彈、有人與無人偵察機及其他具備威懾能力的裝備，重申美方不尋求與伊朗衝突。美國亦繼續在油輪遇襲一事上追擊伊朗，周三公開襲擊所用的水雷殘骸與磁鐵，指與伊朗過往展示的吸附雷非常相似。美軍聲稱從油輪收集手紋及指紋，有助追查幕後黑手的身份。



美伊全面衝突的風險日漸增加，中國外交部周四指高度關注，呼籲各方理性克制，避免令局勢緊張升級。俄羅斯總統普京則批評，美國不排除動武的可能性，這對中東將是一場災難。



美軍BAMS-D無人偵察機基本規格

機員：地面中心4名控制人員

長度：13.4米

翼展：35.4米

最高航速：每小時629公里

最長航程：19,446公里

續航時間：31小時

飛行高度：18,288米