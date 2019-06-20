也門叛軍導彈炸沙特　白宮急召高官商對策

波斯灣局勢風起雲湧，美國與伊朗的代理人衝突加劇。也門叛軍「青年運動」周三（19日）再度襲擊沙特阿拉伯，發射巡航導彈擊中該國西南部吉贊省發電廠，造成當地大停電，暫無人傷亡。華府指密切留意事態發展，據報白宮急召多個部門的高官開會商討對策。



「青年運動」宣稱，周三晚向吉贊省一間發電廠發射巡航導彈；不過，以沙特為首的聯軍表示，當地一個脫鹽工廠遭到攻擊，無人傷亡、設施亦無損毀，目前正判斷叛軍所用的武器。白宮發言人桑德斯其後表示，總統特朗普已聽取今次襲擊的簡報，美方將繼續諮詢區內的盟友及夥伴。另一邊廂，美國國務部發言人指事件令人高度關注，又批評襲擊危及無辜性命。



過去數周，「青年運動」加強對沙特的攻擊，使用導彈及無人機施襲，包括上周攻擊艾卜哈國際機場，造成至少26人受傷；沙特軍方則攔截多架叛軍無人機。沙特聯軍2015年起介入也門內戰，對付獲伊朗支持的「青年運動」；分析指雙方的報復襲擊短期內難停止。



另外，英國上訴法院周四（20日）裁定，英國政府向沙特售武屬非法行為，指出售的武器明顯有機會被用作違反國人道法律的行動。