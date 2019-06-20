美大學︰喜馬拉雅山冰川融化加劇　人類造成

美國哥倫比亞大學透過解密的衞星間諜圖像發現，自2000年，喜馬拉雅山冰川的融化量比上世紀後期多了一倍。而在過去40年，冰川已失去4分之1的冰。研究指只有人類活動造成的氣候暖化，才會導致這麼嚴重的後果。



研究員莫勒（Joshua Maurer）的團隊，利用間諜衞星圖像加上現代衞星數據，整合過去40年最詳細的喜馬拉雅山冰川紀錄。650個橫跨2千公里的冰川，自1975年至2000年間，冰川表面平均每年下降22厘米，惟在融冰加劇下，2000年至2016年間，每年平均表面下降43厘米。研究亦指，每年有80億噸冰融掉，而位處海拔較低的冰川每年高度減達5米。這對中國、巴基斯坦及印度等依賴山頂河流水源的國家，構成嚴重影響。



今年2月另一份報告警告，即使各國立即大刀闊斧減排溫室氣體，喜馬拉雅山脈最少3分1的冰川會於本世紀結束前融化；如果不採取行動，更加會有3分2的冰川融化。研究團隊成員之一的教授謝弗（Joerg Schaefer）表示︰「冰川融化速度倍增是最令人擔憂的，前景是相當可怕，我們正在看到氣候暖化的影響。」