特朗普：難以相信伊朗故意擊落無人機　會否反擊將有分曉

伊朗革命衞隊周四（20日）聲言美軍一架RQ-4「環球鷹」無人偵察機侵犯領空，並將其撃落，更稱已準備好應對戰爭。美國總統特朗普在社交網斥責伊朗犯下大錯，但他隨後再回應美媒又指，很難相信事件是伊朗故意所為，似乎在為事件降溫。至於如何回應伊朗的行為，他則向記者稱：「將有分曉。」



特朗普周四在白宮會晤到訪的加拿大總理杜魯多時，被記者問及無人機被擊落一事，他表示「可能是一個將軍或什麼人錯手把無人機擊落」，又稱不相信伊朗是蓄意所為，認為事件或是由「散漫及愚蠢」的人在無意中引發，「有些人做了他們不應該做的事情」。而針對會否對伊朗作出反擊，特朗普僅表示答案將有分曉，強調美國不會容忍這種行為。



特朗普進一步指出，被擊落的無人機當時是在國際水域上空飛行，慶幸機上沒有攜帶武器，更沒有人員，否則局面將會大大不同。美國中央司令部證實，美國海軍一架「廣域海上監視驗證機」（BAMS-D）當日在霍爾木茲海峽上方的國際空域，遭伊朗一枚地對空導彈擊落。美國官員指無人機當時距離伊朗約27公里，革命衞隊亦試圖擊落另一架無人機。美方現時正加快搜索及打撈殘骸，以免機上的敏感技術落入伊朗手中。