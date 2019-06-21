新核武準則曝光　「為決定性戰局創造條件」

北韓無核化談判僵持、伊朗核危機重現之際，美國國防部近日發表核武行動的軍事準則，當中提到軍方認為使用核武有助帶來決定性的戰局，以及恢復戰略穩定，引起專家憂慮。



美國參謀長聯席會議上周二（11日）發表《聯合出版3-72核武行動》，主要講述美軍核武的戰略、部隊架構、策劃、鎖定目標、指揮與控制、行動。其中，文件提到「使用核武可創造條件，以帶來決定性的戰局與恢復戰略穩定」，又指「使用核武將從根本改變戰場的領域，並就影響指揮官如何在衝突中佔上風創造條件」。



文件上載互聯網一周後，突然被國防部下架，但美國科學家聯盟成員阿弗特古德（Steven Afergood）成功下載報告。他形容報告是作戰而非威懾準則，令人感到不安；又指這由參謀長聯席會議準備，而非一份政策文件，其作用是為最壞情況作打算。參謀長聯席會議發言人回應，由於只准官員使用，因此決定把文件下架。



美國對上一次發表核武行動準則已是2005年，當時提倡先發制人的核攻擊，以及對所有大殺傷力武器使用核武。今次文件發表的時機，正值美國退出伊朗核協議與《中程導彈條約》，而特朗普政府致力加強核武力量，包括研發低當量核彈頭。這被質疑降低用核武門檻，令外界誤以為核戰是「有限」而非全球性的戰爭。