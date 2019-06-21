擊落無人機地點說法不一　美伊各自公開證據

伊朗革命衞隊於當地時間周三（19日）擊落一架美軍RQ-4「環球鷹」無人偵察機，雙方對擊落無人機的位置各執一詞，並各自發布軍機遭擊落時的片段及位置圖。伊朗公開更多事件詳情，聲稱無人機完成偵察任務後，於回程時飛入霍爾木茲海峽附近的伊朗領空。伊朗其後宣稱在境內尋獲無人機的部分殘骸。



美伊就無人機事發時的位置說法不一，前者堅稱無人機當時在國際空域，中央司令部最新說法是無人機距離伊朗34公里，後者則指控無人機侵犯其領空，雙方聲稱的無人機位置相距約21公里。



革命衞隊披露，無人機周三由阿聯酋起飛，向東飛往伊朗恰赫巴哈爾港執行偵察任務，期間開啟了隱形模式及電子偵察設備。無人機同日晚上回程，革命衞隊聲稱於7時44分在賈斯克（Badar-e Jask）擊落它，惟時間與美方所指的晚上11時35分有出入。伊朗外長扎里夫則在Twitter發放無人機被擊落的位置圖為佐證。



從革命衞隊發布的片段可見，當時軍方發射疑似導彈後，空中突然出現一個巨大火球，相信是擊中美軍無人機。五角大樓反駁伊朗說法，亦公開美方版本的「證據」，包括一份劃有無人機飛行路線的地圖，以及一段無人機遭擊落後冒煙的片段。中央司令部駁斥無人機於伊朗領空被擊落的是「無真實性可言」。