紐時：特朗普一度批准空襲伊朗　美軍就位後取消

美媒報道，美國總統特朗普於伊朗擊落美軍無人偵察機後，於周四（20日）晚一度批准有限度攻擊伊朗報復，惟美軍戰機及軍艦就位後又撤銷行動。據報，報復行動獲對伊朗立場鷹派的國務卿蓬佩奧及國家安全顧問博爾頓等人支持，但部分國防高官反對。



《紐約時報》引述消息人士指，無人機遭擊落後，多名國安高官及國會領袖在白宮戰情室商討對策。官員指，總統一度同意美軍攻擊部分伊朗目標，包括雷達及導彈裝置，並擬於周五（21日）黎明時份發動攻勢，惟計劃在初步階段被叫停，當時戰機及軍艦均已就位，仍未發射導彈。目前未知是特朗普改變主意，抑或是美軍因後勤及戰略原因終止攻勢，以及攻勢會否繼續。



參與戰情室會議的民主黨人，在會上促請特朗普要為局勢降溫，要求在採取任何軍事行動前要取得國會批准。眾議院議長佩洛西形容情況十分危險，因美國正與區內的一個「壞份子」打交道。



據悉，特朗普的國安團隊對是否軍事回應伊朗擊落無人機有分歧，蓬佩奧、博爾頓、中情局局長哈斯佩爾支持軍事行動，國防部高官則憂慮行動會令局勢升級，威脅駐中東美軍安全。有知情人士指，蓬佩奧和博爾頓對華府制定伊朗政策有重要角色，而蓬佩奧就「三角儀」，站於特朗普與博爾頓之間。