處理家暴案遇兇悍槍手　加州新紮師姐殉職

美國加州薩克拉門托市周三（19日）晚發生殺警案。一名入職僅半年的新紮師姐在協助處理一宗家暴案件時，屋內持槍男子突然發難，雙方激烈駁火，期間女警不幸中槍。警方需借裝甲車掩護才能把受傷女警救出送院，但她最終證實不治。兇徒事後被捕，據悉他有多宗針對女性的暴力案件前科。



殉職女警奧沙利文（Tara O'Sullivan），終年26歲，在去年12月才剛由警校畢業，今年1月開始執勤。當地時間周三晚6時許，奧沙利文隨另一名富經驗的警官，奉召往北部一間住宅處理家暴案。就在她準備護送一名女子撤離住宅時，屋內45歲男子拉莫斯（Adel Sambrano Ramos）突然向在後院的奧沙利文開槍。槍戰中，拉莫斯步槍火力強大，警員未能即時將重傷同袍救出。



再經過8小時對峙，增援的警察於周四（20日）凌晨才能將拉莫斯制服拘捕。至於被護送的女子則沒有受傷。拉莫斯有多次傷人及盜竊案底，在去年9月他曾在發生槍戰的同一住宅，因暴打一名年輕女子而被捕。在此之前，他還有數次暴打前妻和女友的前科。

