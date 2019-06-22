中央司令部國防部現高層人事變動　分析指華府陷入混亂

中東戰雲密布之際，負責軍事行動的美國中央司令部及國防部，先後出現高層人事變動。其中，在伊朗擊落無人機前夕，國防部署理部長沙納漢突然辭任，接班人埃斯珀（Mark Esper）被質疑沒有強大的個人特色，未能在總統特朗普的國安團隊發揮作用。



民主黨國會領袖舒默形容，美國現時沒有一位國防部長是一個非常艱難的時刻，又指這反映華府陷入混亂，多個高官要職都出現空缺。外界認為埃斯珀現時的主要任務，就是讓盟友相信美國的國安團隊架構穩定，而他能夠在伊朗等危機上作出決策。雖然他在對華及對俄方面屬於鷹派，但輿論認為他不夠「硬淨」，影響力不如國家安全顧問博爾頓與國務卿蓬佩奧。



指揮中東駐軍的中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）上任不足3個月，美媒指他曾經指揮駐守阿富汗及伊拉克的美軍，因此有能力處理升級的對峙局面，在震懾伊朗及意外引發衝突之間取得平衡。不過，他在國防部只有少數重要人物支持，以阻隔白宮的政治壓力。



美媒指特朗普意圖縮減伊朗的核計劃規模，並改變其在區內的行為，但「極限施壓」政策導致反效果。雖然美伊表明不尋求衝突，但都同一時間增加手上的籌碼，令誤判的風險增加。