與特朗普達成共識　彭斯對華演說再押後至G20結束

美國副總統彭斯原定於六四事件30周年當日發表演說，批評中國人權紀錄，結果演說日期一再押後，之前已決定延遲至下周一（24日）的演說，據報將進一步延期到G20峰會後。



英國媒體周五（21日）引述白宮官員透露，彭斯與特朗普達成共識，認為演說日期押後至G20峰會後更為合適。該官員透露，特朗普周二（18日）曾就G20峰會與習近平通電話，並正式同意會面討論貿易議題等，而通話過後，彭斯與特朗普作出再押後演說的決定。至於關稅問題，該官員指兩國仍有取得進展的空間，「即使是漸進式的，我們也不想踐踏了這一潛力」。



彭斯原本的演說在「六四」30周年當日舉行，但據報總統特朗普為免激怒北京，影響月底在日本大阪G20峰會與中國國家主席習近平會面，因而介入押後彭斯的演說。



另外特朗普同時會暫緩對中國監控器公司的制裁，這項制裁原定在彭斯的演說中公布。報道又指，因應曾有消息指習近平可能不同意會面，特朗普政府內部對於彭斯是否應發表該演講，以及言詞應有多強硬，仍然有分歧。